Joseph Brot in Salzburg: "Wir lieben Brot. Und wir lieben Baustellen."

Architektur und reduziertes Design spielen in allen Joseph-Filialen eine große Rolle. Was ist hier in Salzburg besonders?

Weghaupt: Das ursprüngliche Gebäude wurde komplett zerbombt und in den Fünfzigern wiederaufgebaut. Die Durchfahrt kam dazu und das Gebäude erhielt den Ehrenpreis der Stadt für Design. So wie damals sah das Gebäude natürlich längst nicht mehr aus, aber wir haben uns an die Original-Einreichpläne gehalten und genauso wieder nachgebaut. Alleine diesen hier verbauten Konglomerat (Anm.: Der Stein rund um das Portal) zu finden, war eine echte Aufgabe. Aber es hat sich gelohnt, wie man sieht.

Pauli: Es ist viel einfacher, etwas rauszureißen und Neues einzusetzen, als Bestehendes zu erhalten. Wir bewahren das Qualitätsvolle und verbinden es mit einer Vision. Dabei wollen wir nicht rein denkmalpflegerisch agieren, sondern auf nachhaltige Weise die Zukunft prägen. Das Ziel dieser Architektur ist es, zeitlos zu sein, beständig.

Weghaupt: Wir kaufen auch nichts zu. Keine Preisschildhalter, keinen Pfefferstreuer, keinen Stuhl. Alles was hier drin steht, wird extra angefertigt. Regional produziert und auf das Wesentliche reduziert ist es auch nachhaltig.