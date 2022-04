Wohnen ist ihr Beruf: So sieht es bei den Profis zuhause aus

„Mein Lieblingswohnbereich ist ein Erker mit einem Lesesessel. Er bedeutet für mich Rückzugsort und Ruhepol zur Entspannung. Ein herrlich sonniger Platz, an dem man aber dank der historischen Verglasung vor Blicken von außen geschützt ist“, sagt der in Wien ansässige und international gefragte Wohndesigner Christian Hantschel.

Blicke & Bilder

Apropos Blicke: „Viele Menschen hängen ihre Bilder an der Wand viel zu hoch auf, da sie sich mit der Bildmitte an der Augenhöhe orientieren“, so Hantschel. Sein Tipp: „Tatsächlich wirken Bilder in den meisten Fällen besser, wenn sie etwas tiefer hängen. Die richtige Höhe hängt auch von der Nutzung des Raumes ab.

Im Wohnzimmer sitzt man eher tief, aus diesem Blickwinkel werden also auch die Bilder gesehen. Im Schlafzimmer kann ein Bild neben dem Bett überhaupt in Augenhöhe aus der Liegeposition am besten wirken.“ Eine gute Variante für mehrere Perspektiven sind auch senkrecht übereinander platzierte Bilder.