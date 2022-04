Ostern wird bunt: So einfach geht eine blumige Deko

Blickfang Rot

In die Mitte des Schwammes wird als Eyecatcher eine rote Anemone gesteckt. Rundherum platziert Magdalena noch weitere Anemonen, gefüllte Narzissen, dunkelrote Tulpen und Fransentulpen in Gelb-Orange sowie orangefarbene Milchsterne. „Nach den Blumen kommen die Zweige an die Reihe“, erklärt die Expertin die Reihenfolge. Sie verwendet für dieses Gesteck blühende Kirschzweige und kleine Buchsbaumzweige.