Arbeitsplatz am Wasser: Ateliers liegen am Kuchelauer Hafen

Ein Reiher dreht seine Runden über der Wasseroberfläche und hält Ausschau nach einem Fisch, ein Paddelboot zieht zügig vorbei: Idylle pur herrscht in der Kuchelau im 19. Bezirk als IMMO Entwickler Christian Gibler bei seinem Lieblingsprojekt trifft. Auf dem letzten freien Grundstück an der Donaustraße, einer Seitenstraße der Kuchelauer Hafenstraße, hat er mit seinem Unternehmen GCA Bau insgesamt 17 Cabanen in Holzriegelbauweise direkt am Wasser des Kuchelauer Hafens errichtet – auf einem Pachtgrund der Stadt Wien.

Arbeitsplatz am Wasser

Wo einst eine alte Motorenfabrik stand, ist heute Platz für Ateliers, die gleichzeitig als Büro wie auch als Strandhaus genutzt werden können. Denn die Pandemie hat es gezeigt: Platz für ungestörtes Arbeiten im Homeoffice ist gefragt. „Unsere Idee war ein Ort, an dem sich Erholung, Arbeit, inspiratives und kreatives Schaffen perfekt vereinen lassen“, so Christian Gibler. Das heißt: Nachdem der Grund gewerblich gewidmet ist, darf in den Cabanen nicht gewohnt werden.