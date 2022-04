Den Bienen zuliebe: Mut zum wilden Garten

In sieben Schritten zum nachhaltigen Garten

Biologisch Gärtnern

Man soll mit dem arbeiten, was am Standort vorhanden ist“, so die Expertin. Konkret geht es darum, nicht den Boden auszutauschen, damit bestimmte Pflanzen dort gedeihen. Denn wer den Boden ständig umgräbt, vernichtet damit etwa Eier von Wildbienen, die in der Erde versteckt sind.

Beim biologischen Gärtnern geht es darum, kein Schneckengift, keinen synthetischen Dünger oder dergleichen zu verwenden. Denn diese vernichten neben dem Tier oder dem Unkraut, das man bekämpfen will, auch viele Nützlinge und greifen so in das ökologische Gleichgewicht ein. Statt dem synthetischen Dünger bietet sich die eigene Komposterde an, die aus gesammelten Küchenabfällen und Gartenschnitt entsteht.