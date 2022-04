Fünf Sterne Luxus: Nächtigen in Rosewood

Nein, es ist nicht die Serie gemeint, sondern das gleichnamige Hotel: Im Juli ist es soweit. Das Rosewood Vienna eröffnet am Graben im Herzen von Wien und ist damit das erste Haus der Hotelgruppe Rosewood Hotels & Resorts im deutschsprachigen Raum. Noch ist das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, in dem sich die ehemalige Zentrale der Erste Bank befunden hat, eine Baustelle, die sich über fünf Gebäude am Graben und am Petersplatz erstreckt.

Präsidentensuite

Hier entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und A2K Architekten, BEHF Architects und dem Londoner Innenarchitekten Alexander Waterworth ein elegantes Luxushotel. 99 geräumige Hotelzimmer warten auf Gäste, darunter 27 Suiten. Das Herzstück des Rosewood Vienna ist die 178 Quadratmeter große Präsidentensuite.

Mix aus Moderne und Historie

Jedes Zimmer wurde individuell gestaltet, eine moderne Farbpalette mit Akzenten zieht sich durch das Haus, ein Mix aus Moderne und Historie. „Ich freue mich sehr, ein einzigartiges Luxushotel wie Rosewood Vienna in einer der schönsten und historischsten Städte Europas zu eröffnen“, sagt Hoteldirektor Alexander Lahmer.