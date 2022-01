Üppiger Dekor, kräftige Farben: Wohnen wie die Guccis

Ein gewagter Mix aus Vintage-Möbeln und ausgefallenem Design, wild und eindringlich – so mögen es die Guccis, die als weltberühmte Modedynastie nun im Kino für Aufsehen sorgen. In „House of Gucci“ (Regie: Ridley Scott) dreht sich alles um die berühmte Dynastie, um Glamour und Gier sowie die Ermordung des Erben Maurizio Gucci (Adam Driver), die 1995 für Schlagzeilen sorgte. Lady Gaga mimt die mordlüsterne Ex-Frau Patrizia Reggiani. Mit dabei auch Al Pacino, Jeremy Irons und Salma Hayek.