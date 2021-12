Endlich besser schlafen: So wird das Schlafzimmer zum Rückzugsort

Das Schlafzimmer ist für manche das wichtigste Zimmer in den eigenen vier Wänden: Refugium, Rückzugsort und Raum für Zweisamkeit. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, sollte man bereits bei der Einrichtung und Gestaltung für die entsprechende Umgebung sorgen.

Entspannung und Beruhigung

Andrea Prokop-Zischka ist Wohn- und Architekturpsychologin in Wien und weiß, worauf es ankommt: „Die Idealanforderungen an die Gestaltung des Schlafzimmers bestehen in der Schaffung einer ruhigen, angenehmen und schlaffördernden Atmosphäre. Erlaubt ist alles, was zur Entspannung und Beruhigung beiträgt, verbannen sollte man hingegen alles, was an Arbeit, Stress oder Verpflichtungen erinnert“, so die Psychologin.

Keine Arbeit im Schlafzimmer