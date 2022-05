Design der Woche: Ein besonderer Duftkörper

Hotels und edle Shops arbeiten längst damit: Ihren Eindruck durch eigene Duftkompositionen olfaktorisch zu untermalen und damit auch zu verlängern. Nicht selten erinnert man sich nämlich an den Geruch im Urlaubsparadies, aber weniger an die Umstände. Auch Maklerin Kristina Giacomelli hat diese Tatsache erkannt und deshalb ihren ersten Raumduft kreiert. In einer eigens dafür geschaffenen, limitierten Porzellan-Vase sorgt Sculture Olfattive für Wohlgefühl und Frische und ist zugleich ein sinnliches Kunstobjekt.

Für die optimale Entfaltung des Dufts, hat Giacomelli gemeinsam mit der Keramik-Künstlerin Anna Riess die sinnlich-elegante „Donna“ entworfen. „Getragen im Bauch der Donna wirkt der Duft wie eine Skulptur und ergänzt jeden Lebensraum wie ein gut passendes Möbelstück“, so die Unternehmerin. Giacomelli will damit eine positive Emotion schaffen – eine Emotion, die den Moment einfängt, wenn man zum ersten Mal sein neues Zuhause betritt. Mit Giacomelli Sculture Olfattive ist das eindrucksvoll gelungen: eine fein nuancierte Komposition aus Geranium, Lavendel und Zitrone. Die „Donna“ ist in den Ausführungen Weiß glänzend, Weiß matt oder Schwarz matt erhältlich. Die auf jeweils 200 Stück limitierte Skulptur gibt es ab € 250,- über www.giacomelli.at