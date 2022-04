Design der Woche: Strandliege für Tagträumer

Die Sonne strahlt vom Himmel und wärmt die vom Winter ausgehungerte Haut. Das Meeresrauschen klingt wie Musik in den Ohren und eine sanfte Brise sorgt für Abkühlung: Auf dem Marcel Sunbed Fern von Hommés Studio fühlt sich jedes Sonnenbad wie ein Tag am Meer an. Das außergewöhnliche Outdoor-Möbelstück wurde von den Werken des surrealistischen Künstlers Marcel Duchamp inspiriert und erinnert in seiner Form an einem Muschelkamm. Die fünf gepolsterten Schläuche ergeben ein elegantes, wie komfortables Tagesbett. Dabei ist es viel zu schön, um nur darauf zu schlafen. Marcel ist in unterschiedlichen Farbtönen und einer Auswahl an hochwertigen Outdoor-Stoffen erhältlich. Das Gestell mit drei Beinen ist aus poliertem Stahl.