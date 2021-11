Verspielt und aus Holz: Die wichtigsten Wohntrends 2022

Die Wohnexpertin Oona Horx-Strathern beginnt in ihrem neuen Home Report mit der Klimakrise und zitiert das Magazin Times mit dem Spruch: „Climate is everything“.

Horx-Strathern: „Das traditionelle Bauen wird sich dadurch ändern oder sogar verschwinden müssen. Dabei bringen uns pure Lippenbekenntnisse nicht weiter, die gesamte Baubranche muss ins Handeln kommen. Wir müssen unsere Möbel, Häuser, Straßen, Städte und Umwelten grundlegend umgestalten. Und die Zeit dafür ist jetzt.“

Zeitalter des Bauholzes

Die wichtigsten Entwicklungen in der Architektur und Wohnwelt fasst sie in ihrem neuen Trendreport zusammen. Zum einen spricht sie von „Age of Timber“.

Ein Begriff, den es schon seit einigen Jahren gibt, jetzt aber immer öfter verwendet wird. „Das Zeitalter des Bauholzes“ sei angebrochen. Hochhäuser aus Holz werden häufiger und man umgibt sich generell wieder gerne mit dem Naturmaterial. Lokal gefertigte Möbel aus regionalen Materialien sind zunehmend gefragt.