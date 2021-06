Boom der Paravents und neue Lösungen, um sich abzugrenzen

Das wissen auch Designfirmen, die an neuen Lösungen arbeiten. Auf den aktuellsten Möbelmessen waren bereits vermehrt schicke Schallabsorbierer und tragbare Wände zu sehen.

Neben den Paravent-Designklassikern wie jene von Alvar Aalto, hat Vitra die neue Dancing Wall am Markt. Sie fungiert als Raumtrenner, hat Rollen, um schnell bewegt zu werden, und austauschbare Wandsysteme wie matte Glasflächen, auf denen auch geschrieben werden kann. Denn: „Kunden fragen nach Hintergrund-Wänden für Videokonferenzen. Nicht jeder will sein privates Wohnzimmer herzeigen und sein Heimbüro professioneller machen“, so Ladner. Die neuen Paravents schützen also auch die eigene Privatsphäre in Zeiten von virtuellen Sitzungsmarathons.

Umgekehrt können dann auch Ordner und Laptop nach getaner Arbeit hinter einer Wand verschwinden, um in der Freizeit nicht zu oft an die berufliche To-do-Liste erinnert zu werden.