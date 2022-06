Interior Trends aus Mailand: Der KURIER beim Salone del Mobile

Zehntausende Besucher aus aller Welt tummeln sich derzeit am Mailänder Messegelände. Der Salone del Mobile lädt nach Pandemie bedingter Pause (mit Ausnahme des Supersalone vergangenen Herbst) wieder in die norditalienischen Design-Metropole. Auch der KURIER hat sich auf der gigantischen Messe umgesehen und erlebt, wie groß die Wiedersehensfreude der Aussteller, Designer und Einkäufer vor Ort ist.

Von zurückhaltend weiß und gemütlich abgerundet bis knallig bunt und künstlerisch gab es alles zu sehen. Exquisite Outdoor-Möbel waren ein wichtiger Bereich der meisten großen Hersteller. Die Themen Nachhaltigkeit und Tradition standen vielerorts im Fokus. Erste Eindrücke gibt es in unserer Slideshow. Was die Einrichtungs-Trends im kommenden Jahr sind und wo man die schönsten Stücke erhält, erfahren Sie am kommenden Samstag im IMMO Kurier.