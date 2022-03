Börse aktuell: Moskau nimmt Handel wieder auf

Am Mittwoch hat Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Staaten, die sich feindselig verhalten - also etwa Sanktionen verhängen - ihre Gaslieferungen in Rubel zahlen sollen. Das würde effektiv die Sanktionen gegen die Russische Zentralbank aushebeln. Der Rubel stieg daraufhin im Kurs, an den Börsen in Europa und den USA kam es zu Kursverlusten. Heute nimmt nun die Börse in Moskau den Handel wieder auf. In Brüssel finden heute Gipfeltreffen der NATO, der G7 sowie der EU statt. US-Präsident Joe Biden ist dafür nach Europa gekommen, es soll unter anderem über weitere Sanktionen beraten werden.

Moskauer Börse nimmt Handel am Donnerstag wieder auf (mehr)

nimmt Handel am Donnerstag wieder auf (mehr) Was Putins Währungs-Coup bedeutet (mehr)