CA Immo hält sich nach Rekordjahr mit Ausblick noch zurück

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wo die CA Immo ebenso wie in Russland keine Immobilien hat, kümmere man sich in erster Linie um die Mieter. Viele Firmen würden aus der Ukraine wegziehen, sagte Vorstandschefin Silvia Schmitten-Walgenbach am Donnerstag im Online-Bilanzpressegespräch. Da unterstütze man und helfe man, wo es geht, vor allem im Nachbarland Polen - auch gemeinsam mit Mitbewerbern bzw. der Regierung in Warschau. So sammle man etwa in den eigenen Gebäuden in Polen Essen und arbeite bei Hilfsorganisationen mit.

Eigenkapitalrendite

Die Eigenkapitalrendite hat die CA Immo im Vorjahr trotz Anhalten der Coronapandemie auf 14,9 Prozent gesteigert - nach 8,3 Prozent im Jahr davor, gemessen am Return on Equity (RoE) auf Basis des Konzernergebnisses, wie Finanzvorstand Andreas Schillhofer sagte. Ende 2021 verfügte die CA Immo über 633,1 Mio. Euro liquide Mittel und eine Eigenkapitalquote von 46,3 Prozent. Der Nettogewinn lag mit 479,8 Mio. Euro um 89 Prozent über dem Wert des Jahres davor (254,0 Mio. Euro), im wesentlichen durch ein hohes Neubewertungsergebnis. Zuwächse wurden auch beim Verkaufsergebnis erzielt. Bei der Cash-Kennzahl FFO I erreichte man das Jahresziel. Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das positive Neubewertungsergebnis von 541,1 Mio. Euro - nach 183,5 Mio. Euro davor - reflektiert laut CA Immo die profitable Entwicklungstätigkeit und das anhaltend attraktive Marktumfeld vor allem in Deutschland, wo der Großteil der Zuschreibungen erfolgte (primär in Berlin, stark auch in München). 59 Prozent vom Neubewertungsergebnis resultierten aus Bestandsimmobilien, 41 Prozent auf aktive Development-Projekte sowie Landreserven.