Gehälter der BIG-Vorstände: Es darf ein bissl mehr sein

Der Aufsichtsrat der ÖBAG argumentierte, private Immo-Unternehmen dürfe man nicht als Peer-Group heranziehen, da die BIG ja nur zu einem Teil am Markt im Wettbewerb stehe. Messlatte seien vielmehr Staatsunternehmen, etwa ÖBB, Asfinag oder die Bundesforste.

Da sind die Gagen freilich deutlich bescheidener. Der Autobahnbetreiber Asfinag liegt bei rund 350.000 Euro pro Vorstand, die Bundesforste bei 463.000 Euro (Zahlen aus 2018) und die ÖBB-Chefs Andreas Matthä und Arnold Schiefer rangieren derzeit bei knapp unter 600.000 Euro.

Gutachten

Die Gehaltsfrage zog sich also in die Länge. Der BIG-Aufsichtsrat ließ auch noch ein Gutachten der auf Management-Vergütungen spezialisierten internationalen hkp///group erstellen. Aufsichtsratsvorsitzender war noch Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, Vize-Chefin ist die ehemalige Wiener ÖVP-Vorsitzende Christine Marek. Der verhinderte Schmid-Nachfolger, Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun, gehört dem Aufsichtsrat seit 2015 an.

Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss und baute den erfolgsabhängigen Gehaltsanteil aus. Sodass Weiss jetzt (inklusive einmaliger Prämie bei Erreichen der 3-Jahresziele) auf 454.000 Euro kommt und Gleissner auf 395.000 Euro.