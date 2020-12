Bundesimmobilien: Trotz Corona-Krise brave Dividendenzahler

Eine Privatisierung des Immobilien-Juwels ARE, die mit dem Finanzministerium 2018 durchgespielt worden war und von den Grünen massiv kritisiert wurde (der KURIER berichtete), sei kein Thema, beteuert Weiss. Der damalige Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) habe bei der Gründung der ARE 2012 vorgegeben, das Unternehmen müsse Dividenden und eine nachhaltige Wertsteigerung erzielen sowie börsefit werden. Fit für den Kapitalmarkt sei die ARE, die zehn Unternehmensanleihen draußen hat, bei den Berichtspflichten und ihrer Marktpositionierung.

Weiss will auch den Vorwurf nicht stehen lassen, die ARE sei hauptsächlich im Luxus-Segment unterwegs, anstatt leistbare Wohnungen anzubieten. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen liege bei 4500 Euro, rechnet man das Projekt in der Wiener Innenstadt dazu, seien es 5800 Euro. Die durchschnittliche Nettomiete beträgt 9,80 Euro mit einer Bandbreite von 6,50 bis 16 Euro.