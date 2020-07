Geheime türkise Privatisierungsspiele mit Luxus-Immobilien

2015 beschloss die rot-schwarze Regierung das ARE Investitionsprogramm. Um zwei Milliarden Euro sollten 10.000 Wohnungen im mittleren Preissegment gebaut werden. Die Prüfer bemängelten, dass die ARE „auch den Wohnbau im Premiumsegment forciert, was den Zielvorstellungen des Bundes, leistbaren Wohnraum zu schaffen, zuwiderlief“.

Tomaselli kritisiert ebenfalls Hochpreis-Projekte der ARE sowie dass Objekte ausschließlich zum Weiterverkauf an Investoren und Anleger gebaut wurden.

Tatsächlich sind viele Wohnungen nur für Betuchte leistbar. So kosten 69 Quadratmeter in einem der Triiiple-Türme am Wiener Donaukanal knapp 583.000 Euro. Im Projekt Kayser am Franz-Josefs-Kai werden Appartements in derselben Größe um 1,27 Millionen Euro angeboten. 41 Quadratmeter gibt’s um 730.000 Euro.

Tomaselli moniert die Partnerschaften mit privaten Anbietern wie Signa (Benko), Soravia, JP Immobilien oder UBM, mit der die ARE ein groß dimensioniertes Immo-Projekt in München realisiert.

Die ARE sei nicht gegründet worden, um leistbaren Wohnraum zu schaffen, kontert die Firmensprecherin. Hochpreisige Wohnungen würden nur auf bereits vorhandenen Standorten gebaut, bei Neuankäufen von Entwicklungsliegenschaften werde explizit darauf geachtet, leistbaren Wohnraum zu schaffen.