Neues FACC-Werk in Kroatien in Betrieb

Der oberösterreichische Flugzeugausstatter FACC hat die erste Phase seiner Investition in ein neues Fertigungswerk in Kroatien abgeschlossen. Das Werk in der Nähe von Zagreb wurde nach zehn Monaten Bauzeit ab vergangenen Dezember schrittweise in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die FACC plant bereits die nächste Ausbaustufe für den kroatischen Standort.