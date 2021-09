FACC baut Kooperation mit Airbus aus

Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC Technologie an Bord – auch Airbus vertraut seit vielen Jahren auf die Innovationskraft von FACC. „Das erste Produkt, das FACC – damals noch als Entwicklungsabteilung von Fischer Ski – für Airbus entwickelt hat, war im Jahr 1981 eine Stützstange für die Fußbodenquerträger des Airbus A300.

Nun, 40 Jahre später, sind wir auf allen Flugzeugplattformen - A220, A320, A330, A340, A350 und A380 - mit unseren innovativen Leichtbauteilen an den Tragflächen und Triebwerken, am Leitwerk und in der Passagierkabine vertreten“, erklärt Robert Machtlinger, Verstandsvorsitzender der FACC AG. „Der neue Auftrag ist nicht nur ein Zeichen für unsere Expertise und die gute Zusammenarbeit, sondern auch ein wichtiger Wegweiser für die nächsten Jahre. Gemeinsam werden wir an der Entwicklung von neuen, zukunftsprägenden Lösungen arbeiten, und dabei auch die Klima- und Nachhaltigkeitsziele Schritt für Schritt umsetzen.“

Mit der Fertigung der Leitwerkkomponenten der A220 Flugzeuge baut FACC ihr Know-how weiter aus, sichert attraktive Arbeitsplätze und somit auch ihre führende Rolle als Leitbetrieb in der Region. „Um sich bei Airbus wie auch bei anderen wichtigen Kunden als innovativer, stabiler und verlässlicher Partner zu bewähren, hat FACC in den letzten 10 Jahren über 500 Millionen Euro in ihre Werke und in hochautomatisierte Anlagen investiert. Dies ist auch ein Bekenntnis zum Standort und zu unserer Crew“, hebt Robert Machtlinger hervor. „Das Land Oberösterreich stand uns in dieser herausfordernden Zeit stets als enger Partner zur Seite. Umso mehr freut es uns jetzt, mit dem neuen Auftrag von Airbus neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit gleichzeitig die Region nachhaltig zu stärken“, sagt Machtlinger.