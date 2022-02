Gute Geschäfte: Flugzeugzulieferer FACC sucht 200 Mitarbeiter

Der Innviertler Luftfahrtspezialist FACC, der wegen Corona Ende 2020 seine Belegschaft in Österreich drastisch von rund 3.400 auf 2.700 Personen reduziert hat, ist wieder im Aufwind. So sucht das Unternehmen jetzt für Oberösterreich 200 neue Mitarbeiter, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Auch die Auftragslage entwickle sich positiv."Wir konnten allein im vergangenen Jahr neue Verträge über 1 Mrd. Euro abschließen", berichtet CEO Robert Machtlinger.

Die Auftragseingänge liegen bei FACC wegen der positiven Branchenentwicklung damit wieder fast auf Vor-Corona-Niveau. Für die kommenden fünf Jahre habe das Innviertler Unternehmen ein Investitionspaket von rund 150 Mio. Euro für Forschung, Entwicklung, neue Produktionsanlagen und neue Projekte geschnürt.