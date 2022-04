Börse aktuell: Handelswoche startet mit düsteren Aussichten

Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flugausfällen im Frühjahr und im Sommer. Schon an diesem Wochenende werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, so Spohr in einem Interview mit der Zeitung Schweiz am Wochenende. Im Frühling und Sommer würden weitere Flugstreichungen drohen. Dabei sehe die Luftfahrt starke Aufholeffekte nach zwei Jahren Corona-Pandemie. "Die Reiselust hat sich aufgestaut, bei manchen Destinationen liegen unsere Buchungen sogar über dem Niveau von 2019." Bei Privatreisen rechne er 2023 mit einer vollständigen Erholung. "Bei Geschäftsreisen bin ich skeptischer."

An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Coronakrise Stellen abgebaut wurden und nun händeringend nach Beschäftigten gesucht wird. So will etwa Fraport am größten deutschen Flughafen in Frankfurt in diesem Jahr 1.000 neue Mitarbeiter anheuern, hat davon aber erst rund 300 gefunden. Für die Luftfahrtbranche erwartet der Lufthansa-Chef eine Fortsetzung der Konsolidierung. "Einige europäische Airlines werden es nicht schaffen." Deshalb rechne er mit weiteren Übernahmen durch die großen Airlines. Lufthansa selbst hat zusammen mit der Schweizer Reederei MSC ein Offert zur Übernahme der italienischen Staatsairline ITA abgegeben.