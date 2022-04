EU setzt russische Fluglinien auf die schwarze Liste

Wegen Sicherheitsbedenken sind 21 in Russland zugelassene Fluggesellschaften auf eine schwarze Liste der EU gesetzt worden. Auf der sogenannten EU-Luftsicherheitsliste sind etwa Unternehmen gelistet, die in der EU nicht arbeiten d├╝rfen, weil sie die internationalen Sicherheitsstandards nicht erf├╝llen. Wegen der geltenden Sanktionen ist der EU-Luftraum ohnehin f├╝r fast alle russischen Flieger gesperrt.

EU-Verkehrskommissarin Adina Valean betonte in einer Mitteilung vom Montag, dass die Entscheidung keine weitere Sanktion gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs, sondern ausschlie├člich aus Sicherheitsbedenken getroffen worden sei. Das russische Luftfahrtbundesamt habe Fluggesellschaften erlaubt, hunderte Flieger in ausl├Ąndischem Besitz ohne ein sogenanntes Luftt├╝chtigkeitszeugnis zu betreiben. Ein solches Zeugnis wird auch vom Luftfahrtbundesamt ausgestellt und ist eine Voraussetzung daf├╝r, dass ein Flugzeug in Betrieb genommen werden darf.

Teil der EU-Sanktionen gegen Russland ist, dass Ersatzteile und Ausr├╝stung f├╝r russische Luftfahrtunternehmen nicht mehr an Moskau verkauft werden d├╝rfen. EU-Angaben zufolge sind drei Viertel der russischen Verkehrsflugzeuge in der EU, den USA und Kanada gebaut worden.