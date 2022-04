Nationalbank rechnet heuer mit 5,6 Prozent Inflation

Die Inflation steigt sprunghaft an. Für 2022 rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) nun mit einem Anstieg auf 5,6 Prozent. Im abgelaufenen Jahr war die Teuerung mit 2,8 Prozent nur halb so hoch, 2020 hatte sie 1,4 Prozent betragen und 2019 auch lediglich 1,5 Prozent. "Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf den höchsten Jahreswert seit Bestehen der Währungsunion", erklärte die OeNB am Montag.

Die Haupttreiber des Preisauftriebs sind den Angaben zufolge "Rohöl, Gas und Elektrizität". Nächstes Jahr und danach soll sich die Inflation laut derzeitiger Einschätzung der Nationalbank dann aber wieder deutlich beruhigen - auf 2,9 Prozent 2023 und auf 2,2 Prozent im Jahr 2024.

Auch die Ökonomen heimischer Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuletzt Rekordwerte für die heurige Inflation erwartet: Getrieben vom Energiepreisschock sollen die Verbraucherpreise im Laufe des heurigen Jahres laut Wifo punktuell um bis zu 7 Prozent und laut IHS um bis zu 6,5 Prozent steigen - im Gesamtjahr 2022 dürften es laut Wifo 5,8 Prozent und gemäß IHS-Prognose 5,5 Prozent werden. Doch auch bei den Vorhersagen von 3,2 bzw. 2,3 Prozent für 2023 sieht insbesondere das IHS noch ein Aufwärtsrisiko.

Ukraine-Krieg

Gegenüber der Prognose vom Dezember 2021 hat die Nationalbank die Inflationsprognose nun für den gesamten Prognosehorizont - insbesondere für 2022 - "vor allem aufgrund höherer Terminnotierungen für Rohöl, Gas und Elektrizität nach oben revidiert". Der Krieg in der Ukraine trage dazu bei, dass die HVPI-Inflationsrate auch in den nächsten Monaten hoch bleiben werde. Der punktuelle Höhepunkt der Inflationsentwicklung wird für April mit 7,2 Prozent erwartet.