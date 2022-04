Hohe Inflation lässt Kassa des Finanzministers klingeln

Bei 4.000 Euro brutto

Bei 4.000 Euro im Monat steigt der Effekt natürlich deutlich. Allein heuer macht hier die kalte Progression bereits 473 Euro aus, 2023 wären es schon fast 1.000 Euro und in Summe bis ins Jahr 2026 reden wir von 7.693 Euro, die in diesem Bereich mehr an Lohnsteuer abzuführen sind.

6.000 Euro monatlich

Je höher das Monatseinkommen ist, desto höher die Steuerlast und desto höher auch der Effekt aus der kalten Progression. Bei einem Monatsbrutto von 6.000 Euro beträgt ihr Ausmaß heuer bereits 1.022 Euro und summiert sich bis 2026 auf den stolzen Betrag von 16.932 Euro.

Berechnet hat das Agenda-Ökonom Dénes Kucsera. Er kennt auch die gesamten Mehreinnahmen des Staates aus der kalten Progression. Dazu hat er drei Szenarien gewählt und erläutert im Gespräch mit dem KURIER: „Bei einer Inflation von sechs Prozent hat der Staat heuer Mehreinnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro. Beträgt die Inflation nächstes Jahr noch einmal vier Prozent, kommt der Finanzminister in zwei Jahren auf ein Körberlgeld von rund vier Milliarden.“