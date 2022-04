Teuerung: AK sieht Haushalts-Zusatzkosten im Schnitt bei 1.400 Euro pro Jahr

AK-Steuerexperte Dominik Bernhofer nennt ein praktisches Beispiel: So hat ein alleinstehender Mieter mit mittlerem Einkommen (Gasheizung f├╝r 75 Quadratmeter, kein Auto) mit Mehrkosten von rund 1.000 Euro zu k├Ąmpfen. Die Entlastungen der Regierung betrage aber nur rund 450 Euro.

Familie am Land

Noch mehr treffe es eine vierk├Âpfige Mittelschichtfamilie am Land, wo t├Ąglich 39 Kilometer ohne zumutbares ├ľffi gependelt werden m├╝sse. "Die h├Âheren Energiepreise bedeuten f├╝r sie Mehrkosten von gut 2.300 Euro. Zwar profitiert die Familie auch von der geplanten Erh├Âhung von Pendlerpauschale und Pendlereuro - aber in Summe viel zu wenig. Sie m├╝ssen heuer trotzdem netto rund 800 Euro mehr bezahlen als in den Jahren zuvor", gibt Bernhofer zu bedenken.