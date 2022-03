Wo sich die hohen Energiepreise zeigen

Ein Klimabonus, der je nach Wohnort unterschiedlich hoch ausfällt, steht jedem Haushalt in Österreich zu. Wer in Wien lebt, erhält heuer 100 Euro. Wer in Gemeinden außerhalb der Hauptstadt wohnt, bekommt 133, 167 oder 200 Euro. Je schlechter die Öffi-Anbindung des Wohnortes ist, desto mehr Bonus gibt es. Kinder erhalten jeweils die Hälfte. Der Energiekostenausgleich funktioniert anders: Diesen erhalten alle Haushalte in Österreich, die ein geringeres Bruttoeinkommen als 5.670 Euro pro Monat haben.

Wie gut die Förderungen die Mehrkosten abfangen, hängt von der individuellen Situation beim Heizen, Wohnen und Pendeln ab und welche Tarif man hat. Mayer rät mit dem Wechseln des Anbieters noch zu warten und "den aktuellen Tarif auszusitzen". Ein Wechsel könnte sich gegen Endes des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder lohnen.

Lebensmittelhersteller unter Druck

Für Gas und Strom müssen die Konsumenten künftig tiefer in die Tasche greifen. Doch damit nicht genug. Die hohen Energiepreise bringen auch noch Teuerungen in fast allen anderen Bereichen des täglichen Lebens mit sich, weil sie sich dort ebenfalls niederschlagen.

Verstärkend wirkt der Krieg in der Ukraine, der die Agrarrohstoffpreise in die Höhe treibt. Das alles zusammen setzt zum Beispiel die heimische Lebensmittelindustrie unter Druck. Es gibt „eine historische Kostenwelle“, sagt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des WKÖ-Fachverbands der Lebensmittelindustrie. Wie stark die Lebensmittelpreise für Konsumenten im laufenden Jahr noch steigen werden, wollte Koßdorff nicht kommentieren: „Das kann man seriöserweise nicht sagen.“