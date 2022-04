Top-Ökonom Feld: "Der Staat darf nicht Profiteur der Inflation sein"

Ist die aktuelle Krise aus Krieg, Sanktionen, Inflation etc. schlimmer als Corona?

Den kräftigen Wirtschaftseinbruch durch Corona wird man durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen nicht unbedingt bekommen. Wir werden sicher ein schwächeres Wachstum im Jahresverlauf sehen. Wenn die Sanktionen noch schärfer werden müssen und wir zu einem Gas-Embargo kommen, dann werden einige Länder, darunter Deutschland und Österreich, die ja besonders betroffen sind, in eine Rezession schlittern. Diese wird aber vermutlich nicht so tief werden, wie wir das in der Pandemie oder der Finanzkrise erlebt haben.

Ist ein Gas-Embargo die einzige wirtschaftliche Waffe, die Putin stoppen kann?

Was heißt Putin stoppen? Den Krieg in der Ukraine, der sich jetzt mit massivem Militäreinsatz auf den Süden und Osten konzentrieren dürfte, stoppt man nicht ohne weiteres mit Wirtschaftssanktionen. Russland hat einen enormen Bestand an Waffen und hatte vor Ausbruch des Krieges 900.000 Mann unter Waffen.

Wir sind also chancenlos?

Nein, wir schaffen mit den Sanktionen schon eine Schwächung Russlands, auch eine militärische Schwächung. Aber Putin hat die Möglichkeit, auf seinen Bestand an Waffen und Soldaten zurück zu greifen und dabei seinen Staatshaushalt ganz prioritär auf das Militär auszurichten. Das heißt, die russische Bevölkerung wird noch viel, viel stärker leiden, wenn die Sanktionen schärfer werden. Und das heißt für uns, dass wir der Ukraine Waffen liefern müssen. Putin stoppen heißt sicherstellen, dass er nicht in einem späteren Schritt denkt, er könne ein NATO-Mitgliedsland etwa im Baltikum angreifen. Putin hat ja offenbar imperiale Wahnvorstellungen, aber die hatte Moskau wohl schon immer.