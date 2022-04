"Russland-Pleite wäre für den Westen verkraftbar"

Aber was ist geschehen? Am Mittwoch hat das Land zum ersten Mal Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen von 650 Millionen Dollar (595 Mio. Euro) eben nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Das geht laut Vertrag nicht. Man kann Schulden in Äpfel nicht mit Birnen zurückzahlen. Aber warum macht Russland das? „Vermutlich, weil sie nur über eine begrenzte Anzahl an Dollar verfügen“, sagt Monika Köppl-Turyna, Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria.



Vor dem Krieg lagen die Devisenreserven bei umgerechnet ca. 585 Mrd. Euro. Als Folge der Invasion ist ein großer Teil des Staatsschatzes durch die westlichen Regierungen eingefroren.