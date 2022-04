Neue EU-Sanktionen gegen Russland werden wohl heute beschlossen

Kuleba sagte weiter, er hoffe, dass es nie wieder derlei Gräuel brauche, um andere Länder zu schockieren, damit sie neue Sanktionen verhängen. "Ich glaube nicht, dass die Ukrainer für den politischen Willen der Partner, Sanktionen zu verhängen, mit ihrem Leben, ihrer Gesundheit und ihrem Leid bezahlen sollten."

Kritik an Ungarn aus der Ukraine

Ungarn warf die Ukraine unterdessen eine "unfreundliche Haltung" vor, weil die Regierung in Budapest, wie von Russland verlangt, Gaslieferungen in Rubel bezahlen will. "Wenn Ungarn wirklich helfen will, den Krieg zu beenden, dann kann es folgendes tun: Hört auf die Einigkeit der EU zu zerstören", erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Oleg Nikolenko.

Ungarn lehnt ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder bei Sanktionen ab. Die meisten EU-Staaten haben sich darauf verständigt, russische Energielieferungen wie vorgesehen auch weiterhin in Euro oder Dollar zu zahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin will die Zahlung in Rubel, um so die im Krieg abgerutschte, russische Währung stützen zu können. Durch Beibehalten der Energie-Zahlungen in Euro soll auch ein Unterlaufen der gegen Russland verhängten Sanktionen verhindert werden.