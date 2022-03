Die europäischen Leitbörsen sind am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Der Abverkauf an den Märkten setzt sich damit auch zum Start in die neue Handelswoche ungebremst fort. Weiterhin sorgt der Ukraine-Krieg für hohe Unsicherheit unter den Anlegern. Der Euro-Stoxx-50 verlor zum Start um 2,96 Prozent auf 3.450,80 Punkte. Der DAX in Frankfurt gab um 3,36 Prozent auf 12.654,89 Zähler nach und der FTSE-100 in London verlor 1,08 Prozent auf 6.911,83 Punkte.

Der ATX fiel erstmals seit Ende Februar 2021 unter die Marke von 3.000 Punkten und stand kurz nach 9 Uhr mit Minus 3,33 Prozent bei bei 2.929,09 Zählern. Insbesondere die Banken verzeichneten weitere Verluste (RBI minus 5,1 Prozent, Erste Group minus 6,7 Prozent, BAWAG minus 4,6 Prozent). Der breiter gefasste ATX Prime sackte um 3,31 Prozent auf 1.483,03 Einheiten hinab.