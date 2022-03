Insider: EU-Sanktionen sollen belarussische Banken treffen

Die EU-Kommission will mit neuen Sanktionen weitere russische Oligarchen und Politiker sowie drei belarussische Banken treffen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von drei mit den Vorgängen befassten Personen. Die EU-Botschafter sollten am Nachmittag mit den Beratungen der neuen Strafmaßnahmen beginnen, sagte eine der drei Quellen.