Russische Notenbank bietet Banken interne Alternative zu Swift an

Diese Finanzinstitute k√∂nnen ihre Verbindlichkeiten gegen√ľber vielen ausl√§ndischen Gl√§ubigern damit nicht mehr √ľber dieses System begleichen. Laut Nabiullina werden alle Banken ihren Verbindlichkeiten nachkommen. Alle Gelder auf den Konten seien sicher.

Vermögen in der EU beschlagnahmt

Zugleich betonte sie, die Notenbank habe am Montag nicht auf dem Devisenmarkt interveniert. Wer Dollar und Euro zur St√ľtzung des trudelnden Rubels auf den Markt geworfen hat, lie√ü sie offen. Die EU hatte in der Nacht die angek√ľndigten schwerwiegenden Sanktionen gegen die Moskauer Zentralbank in Kraft gesetzt. Sie umfassen ein Verbot von Transaktionen der Bank in Bezug auf die hohen russischen W√§hrungsreserven in Euro. Zudem wird das Verm√∂gen der Bank in der EU beschlagnahmt.