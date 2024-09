Bittere Pleite eines bekannten Wiener Kaffeehauses

„Für den Hunger gibt es unsere Version von Wiener Klassikern. Unser Küchenteam pflegt enge Beziehungen zu den Lieferanten, kennt sie bestens und wählt mit Bedacht aus, was letztendlich auf den Tisch kommt. Unser Fokus liegt auf frischer Zubereitung mit ausschließlich regionalen Produkten“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Und weiter heißt es: „Wer in Wien ein traditionelles Kaffeehaus sucht, ist im Café Wortner genau richtig. ​Denn als eines der ältesten Wiener Kaffeehäuser schaut das Lokal auf eine mehr als 140jährige Tradition zurück. Ferdinand Wortner eröffnete das Wiener Kaffeehaus am 15. September 1880, und von Anfang an war das Café Wortner ein zentraler Treffpunkt für Jung und Alt mitten im vierten Bezirk.“