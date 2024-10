Bittere Pleite der bekannten Modedesignerin Lena Hoschek

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss. In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind unseren Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partner:innen in der Pflicht, alles zu unternehmen, um die Lena Hoschek GmbH zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen“, teilt Modedesignerin Lena Hoschek in einer Aussendung mit.

Das österreichische Traditionsunternehmen Lena Hoschek GmbH hat heute, Dienstag, am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Den Gläubigern sollen 20 Prozent Quote geboten werden. Magdalena "Lena" Hoschek ist die geschäftsführende Alleingesellschafterin der GmbH.

„Dieser Schritt wurde notwendig, um die langfristige Zukunft des Unternehmens zu sichern. Das klare Ziel ist die Fortführung des Unternehmens“, heißt es in einer Aussendung. Über die Verbindlichkeiten werden keine Angaben gemacht.

Laut Firmencompass beschäftigte die Lena Hoschek GmbH im Geschäftsjahr 2022/2023 (Stichtag ist der 31. Juli) 49 Mitarbeiter, schrieb 145.000 Euro Bilanzverlust und hatte 3,578 Millionen Euro Verbindlichkeiten.