Blumenhändler Bellaflora: Kaufunlust der Österreicher und Kampf gegen Online-Riesen

Weihnachtliche Produktwelt im Oktober

Bereits jetzt im Oktober wurde ein großer Teil der Filiale am Firmensitz in Leonding in eine weihnachtliche Produktwelt verwandelt. Neben echten und künstlichen Christbäumen finden Kunden dort glitzernde Tischdeko, Lichterketten oder auch ausgefallene Christbaumkugeln etwa in Form eines Donuts oder eines Essiggurkerls.