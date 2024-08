Gärtnertipp: Warum es schnell zu nass wird für die Glückskastanie

Die Glückskastanie (Pachira aquatica) , auch „Money Tree“ genannt, steht für Wohlstand und Glück. Mit ihrer baumartigen Krone wird sie in jedem Raum zum Hingucker. Die Pflanze von Leserin Gabriele Stejskal hingegen kränkelt: „Meine Glückskastanie lebt seit sechs Monaten bei mir im Wohnzimmer, wird einmal in der Woche mit 1,5 Liter gegossen, und einmal im Monat gedüngt. Sie wird durch eine Markise vor direkter Sonne geschützt, die Zimmertemperatur beträgt bis 28 Grad Celsius. Seit vier Wochen bekommt sie gelbe Blätter im unteren Bereich. Was muss ich verändern?“