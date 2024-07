Gärtner-Tipp: Was der Apfelbaum für eine gute Ernte braucht

Atmen lassen

Wolfgang Praskac hat leider keine guten Nachrichten: „Nachdem der Apfelbaum nun komplett laublos dasteht, besteht leider keine Chance mehr auf ein Weiterwachsen bzw. Leben. Obwohl der Wuchs und die Erziehung der Krone auf gutes Gedeihen (bis vor Kurzem) hinweisen, ist es ein Rätsel, warum dieser Apfelbaum abgestorben ist. Man kann nur Vermutungen anstellen: Wühlmausfraß an den Wurzeln, anstehender dichter, lehmiger Boden oder Staunässe vielleicht. Ich rate daher, den Boden um den Stamm noch einige Jahre nach der Pflanzung offen zu halten. Auch Wurzeln müssen atmen können, und der Feuchtigkeitsaustausch funktioniert besser.

Der Gartenexperte hat noch einen weiteren Tipp: „Bei der Pflanzung selbst ist unbedingt zu empfehlen, den Boden tiefgründig und breit genug aufzulockern bzw. mit reichlich humoser Pflanzerde aufzubessern – mindestens das Anderthalbfache des Ballendurchmessers. Speziell bei schweren, lehmigen Böden ist dies eine Maßnahme, die sich sicherlich bezahlt macht. Im Nachhinein Verbesserungen vorzunehmen, ist nicht mehr oder nur sehr umständlich möglich.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto von Ihrer Pflanze – an:

immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.