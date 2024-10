Blasse Blätter: Welcher Standort für den Holunder am Besten passt

Passendes Gefäß

Bettina Bayer-Grilz von Bellaflora rät: „Ich denke, dass für Ihren Holunder das Pflanzgefäß zu klein gewählt wurde. Optimal ist ein Pflanzgefäß mit mindestens 60 cm Durchmesser und gutem Wasserabzug. Die gelbliche Färbung der Blätter deutet auf einen Nährstoffmangel hin. Bitte nicht erschrecken, die Blätter fallen jetzt im Herbst bei einsetzenden kalten Temperaturen ab. Setzen Sie den Holler in ein größeres Pflanzgefäß in eine gute, nährstoffreiche Kübelpflanzenerde. Im nächsten Frühling versorgen Sie ihn mit Braunkorn oder einem Obstbaumdünger. Der optimale Standort ist sonnig und halbschattig. Der Holler mag es, wenn sein Wurzelballen immer leicht feucht ist. Schneiden Sie Ihren Holler regelmäßig in der blattlosen Zeit in Form.

Zur Überwinterung stellen Sie den Holler geschützt an eine Hauswand. Wenn notwendig, versorgen Sie ihn auch in den kalten Monaten an frostfreien Tagen mit Wasser. Ich würde zum Holler keine weiteren Pflanzen in das Pflanzgefäß setzen oder säen und wenn, dann nur genügsame.“

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto von Ihrer Pflanze – an:

immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.