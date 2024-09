Der perfekte Schnitt, damit der Lavendel wieder blüht

Natalie Niedermayer betreibt den landwirtschaftlichen Bio-Betrieb Nani Wien im 22. Bezirk. 2018 hat sie sich auf den Anbau von Bio-Lavendel spezialisiert. Sie rät: „Der jährliche Rückschnitt der Lavendelpflanzen ist eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Spätsommer ein guter Zeitpunkt für einen großzügigen Schnitt ist. Da ist der Lavendel schon verblüht oder geerntet. Wichtig dabei ist, dass noch ausreichend Blätter der Pflanze zu sehen sein sollten. Jedoch darf beim Lavendel, der regelmäßig (mindestens ein Mal jährlich) geschnitten wird, großzügig weggenommen werden, um einen buschigen und blütenreichen Wuchs zu erhalten.

Eine zweite Möglichkeit für einen Rückschnitt wäre im Frühjahr, wenn kein starker Frost mehr zu erwarten ist und die Pflanze kurz vor dem Austreiben steht.“

Die Expertin ergänzt: „In Ihrem Fall ist ein starker Rückschnitt nicht mehr zu empfehlen. Ein buschiger Wuchs kann aufgrund der schon sichtbaren Verholzung nicht mehr erzielt werden. Auf keinen Fall sollte der Schnitt unterhalb der Blattgrenze getätigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Pflanze abstirbt. Aber etwas mehr als ausschließlich die Blütenstängel kann noch abgeschnitten werden.“

Gärtner wissen Rat

