Temu und Shein müssen für Müllberge bezahlen

Seit Anfang 2023 müssen Online-Händler und Inverkehrbringer im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung oder EPR-Regelung sich in Ländern in der EU, in die sie liefern, registrieren und einen bevollmächtigten Vertreter bestellen, der die Entsorgung der Verpackungen übernimmt. Temu und Shein haben das bis dato nicht getan und sich dabei auch darauf berufen, dass sie lediglich Vermittler zwischen Händlern und Kunden seien.

"Trittbrettfahrer"

Sehr zum Unmut anderer Händler, die darin einen Wettbewerbsnachteil sehen. Aber auch zum Ärger der Entsorgungsunternehmen, die als Bevollmächtige fungieren. Für die Kosten der Entsorgung der Verpackungen müssen andere Marktteilnehmer aufkommen. Nicht umsonst ist von „Trittbrettfahrern“ die Rede.