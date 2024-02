Shein und Temu sorgen für Engpässe in der Luftfracht

Der rasante Aufstieg der chinesischen Online-Händler Shein und Temu macht sich auch in der Luftfracht bemerkbar. Logistik-Experten sprechen von einem massiven Anstieg von Frachtmengen aus China, die auf die Fast-Fashion-Plattformen zurückzuführen sind. Jeweils 4.000 bis 5.000 Tonnen Waren sollen täglich von den Billighändlern aus China ausgeflogen werden, schätzen sie.

Das wirke sich auch auf die Frachtraten aus, die Rekordhöhen erreichen. Anzeichen für ein Abflauen sind vorerst nicht in Sicht. Die starke Nachfrage werde auch in den kommenden Monaten anhalten, heißt es aus der Branche.

Direktversand

Das hängt auch damit zusammen, dass die Waren, meist billige T-Shirts, Jeans oder Haushaltswaren, direkt aus China zu den Endverbrauchern geliefert werden. Zwischenhändler oder Lagerhäuser in Märkten außerhalb Chinas gibt es kaum. Lediglich in den USA hat Shein begonnen, Lagerhäuser zu errichten. Seitens Temu heißt es, dass man in Europa und den USA nach Zwischenhändlern suche, um Transportwege und Lieferzeiten zu verkürzen.

Eine Zunahme von Paketen aus Asien registriert man auch bei der österreichischen Post. Zwar ist der Anteil gering, er wächst aber merklich. Vom Plus von 10 Prozent bei den Paketmengen im vergangenen Jahr, gehe ein niedriger einstelliger Prozentbereich auf die Paketmengen aus Asien zurück, heißt es.