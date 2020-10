Brenner Basistunnel: Milliardenauftrag wurde gekündigt

Die Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels (BBT SE) hat am Mittwoch bekannt gegeben, den Bauvertrag mit der ARGE H51 (bestehend aus einem Konsortium aus Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne Bau GmbH, Condotte S.p.A. und Itinera S.p.A) zu kündigen. Ein betreffendes Schreiben der BBT SE sei am Dienstag an die ARGE H51 übermittelt worden, teilte die Brenner Basistunnel-Gesellschaft am Mittwoch mit.

Zuvor hatte sich Porr-Chef Karl-Heinz Strauss im Vorfeld in einem Schreiben an den Aufsichtsrat der BBT gewandt, in dem die ÖBB und das Verkehrsministerium vertreten sind. Der KURIER hatte vor wenigen Tagen erstmals berichtet, dass eine Kündigung des Vertrages unmittelbar bevorsteht.