Wirtschaftskrimi: Millionenbetrug beim Basistunnel

Laut Insidern des Bauprojekts sind nicht nur ein paar Ziegel und ein paar Tonnen Beton verschwunden, sondern Materialien im Wert von mehr als zwei Millionen Euro. Der Coup ist der Firma lange Zeit nicht aufgefallen, erst als im Jahr 2018 rund 300.000 Liter Diesel von der Baustelle verschwanden, schöpfte man Verdacht.

Ein 47-jähriger Mitarbeiter eines Frächters soll zusammen mit einem Bediensteten des Generalunternehmens den Diesel-Treibstoff für die Baustellenfahrzeuge abgezweigt haben. Die bestellten Tanklaster zur Befüllung des 50.000 Liter großen Treibstofftanks am Grautschenhof wurden umgeleitet und ein Teil der Fracht an anderen Adressen abgepumpt. Landwirte aus der Buckligen Welt in NÖ erhielten so unter der Hand und ohne Rechnung Diesel zum Spottpreis. Das Geld streifte der Drahtzieher ein.