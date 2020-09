Semmering-Basistunnel: Video zeigt erneuten Wassereinbruch

Baustopp gefordert

Die Umweltschutzorganisation „Alliance for Nature“, die seit jeher das 3 Milliarden Euro teure Tunnelprojekt wegen der „zerstörerischen Umweltauswirkungen“ torpediert, verlangt die Einstellung der Arbeiten. „Wieviele Wassereinbrüche müssen noch stattfinden, bis die Verantwortlichen endlich zur Besinnung kommen und begreifen, dass der Natur mit dem Tunnelbau ein unheilvoller Schaden zugefügt wird?“, so Alliance-Generalsekretär Christian Schuhböck. Josef Lueger, geologischer Sachverständiger der „Alliance For Nature“, hatte schon in den Genehmigungsverfahren vor dem enormen Wasserverlust gewarnt. "Doch seine Warnungen wurden in den Wind geschlagen", sagt Schuhböck.

Offen sind noch immer die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt im Zusammenhang mit dem Wassereinbruch beim Zwischenangriff Göstritz im Sommer 2019. Wie vom KURIER berichtet, wurde 250 Meter unter der Erdoberfläche ein Bergwasser-Reservoir freigelegt. Mehr als 60 Liter stark mit sedimenten verunreinigtes Wasser wurden über Tage in den Göstritzbach in die Schwarza gespült und verwandelten die Gewässer in eine milchig-weiße Brühe. In dem Verfahren wegen „fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt“ sind laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, noch Gutachten ausständig.