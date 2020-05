Todesfall im Basistunnel: Infopolitik der ÖBB am Pranger

Nach dem missglückten Versuch, im vergangenen Jahr eine Pannenserie im Semmering-Basistunnel nicht publik werden zu lassen, hat die ÖBB in Sachen Informationspolitik Besserung gelobt. Es wurde ein regelmäßiger Newsletter über Ereignisse beim Bau ins Leben gerufen. Im aktuellen Postwurf, der an Tausende Haushalte und alle betroffenen Gemeinden erging und auch online zu finden ist, ist der jüngste tödliche Unfall im Tunnel aber mit keiner Silbe erwähnt. Die Bürgerinitiative BISS spricht von einem „Rückfall in alte Muster“. Es spreche von geringer Wertschätzung gegenüber den hart arbeitenden Mineuren, ein solches Unglück völlig unerwähnt zu lassen, so die BISS.

Ende April ist der 53-jährige Kärntner Mineur Josef F., wie berichtet, beim Bau eines Quertunnels zwischen den beiden Tunnelröhren von herab stürzenden Erd- und Betonmassen lebendig begraben worden. Die Mineure waren dabei, die Tunneldecke mit Spritzbeton zu verkleiden und mit Sicherungsankern zu versehen. Obwohl der Verschüttete von Kollegen noch mit bloßen Händen ausgebuddelt wurde, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Das Unglück ereignete sich just in jenem Abschnitt des Tunnels (3,5 Kilometer vom Tunnelportal Gloggnitz ins Berginnere), in dem es zu Ostern 2019 zu einem massiven Einsturz kam. Die Folge war eine Kraterbildung im Wald über den beiden Röhren – so groß, dass ein Einfamilienhaus in den zehn Meter tiefen Krater gepasst hätte.