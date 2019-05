Krater beim Semmeringtunnel: Anrainer empört über ÖBB-Brief

In dem Schreiben gesteht die Projektleitung zwar ein, dass in der Tunnelröhre auf einer Länge von 25 Metern Gestein und Schlamm in den Tunnel eingedrungen ist. Von einem (teilweisen) Einsturz des Tunnels – so wie in einzelnen Medienberichten dargestellt – könne jedoch keine Rede sein, heißt es in dem Brief.

Ein Video von dem Unglück zeigt jedoch das wahre Ausmaß des Zwischenfalles. Auf den Aufnahmen müssen Arbeiter um ihr Leben laufen, um nicht verschüttet zu werden.