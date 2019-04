Zwischenfall im Semmering-Tunnel: Gesteinsdecke stürzte ein

Beim Bau des Semmering-Basistunnels ist es zu einem heiklen Zwischenfall gekommen. Während des konventionellen Bagger- und Sprengvortriebs vom Tunnelportal in Gloggnitz (NÖ) aus, ist es zu einem Teileinsturz in einer der Röhren gekommen. Auf einer Länge von 25 Metern hat sich das Gesteinsmaterial an der Oberseite der Röhre gelöst und alles darunter liegende verschüttet. „Solche Nachbrüche kommen durch das heterogene Gesteinsmaterial häufiger vor. In dieser großen Dimension ist es aber zum Glück ein Einzelfall“, sagt Basistunnel-Projektleiter Gerhard Gobiet von den ÖBB.