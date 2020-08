Porr konzentriert sich auf die Heimmärkte

Drei bis fünf Wochen seien die Baustellen der Porr im Zuge des coronabedingten Lockdowns gestanden. Diesen Shutdown bezeichnete Porr-Chef Karl-Heinz Strauss gestern vor Journalisten als „völlig unnotwendig“, zumindest für die Bauwirtschaft.

Immerhin hätten in Österreich mit Ausnahme der ÖBB so gut wie alle öffentlichen Auftraggeber ihre Baustellen eingestellt. Diese Verzögerungen hätten zu einem deutlichen Rückgang in den Ergebnissen des Baukonzerns im ersten Halbjahr 2020 geführt.

Die Produktionsleistung lag um neun Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, nämlich bei 2.273 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 5,1 Prozent auf 2.071,2 Millionen Euro, das Vorsteuerergebnis lag bei minus 26,6 Millionen Euro – im ersten Halbjahr 2019 waren dies 8,2 Millionen Euro. Der Auftragsbestand befinde sich mit gut 7,6 Milliarden auf einem „All-Time-High“.

Zur Reduktion der Kosten habe es Maßnahmen wie Kurzarbeit und Investitions- und Ausgabestopps gegeben, auch Vorstand sowie Abteilungsleiter hätten zu Einsparungen beigetragen. Der Porr-Vorstand verzichte auf ein Monatsgehalt und Prämien für 2020, die Abteilungsleiter auf ein halbes Monatsgehalt, wie Strauss auf Nachfrage erklärte.