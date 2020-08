Betonbaubranche 2020 trotz Corona mit relativ stabilem Geschäft

Die erwarteten Umsatzrückgänge führen 92 Prozent der befragten Unternehmen auf die allgemeine Wirtschaftssituation infolge der Covid-19-Pandemie zurück. 67 Prozent rechnen mit einer damit verbundenen schlechteren Auftragslage. Längerfristige Prognosen könnten aufgrund der derzeit sehr wenigen Ausschreibungen noch nicht getroffen werden, so der Branchenverband.

Unterschiedliche Auswirkungen

Je nach Sektor und Region habe sich der dreimonatige Lockdown unterschiedlich auf die Branche ausgewirkt. "Der Wohnbau wurde von Corona kaum beeinflusst. Um diesen positiven Trend aufrechtzuerhalten, ist neben der Konzentration auf den Neubau besonders die Stabilität in der Wohnbauförderung erforderlich", meinte Eder. Private Investitionen und Initiativen rund ums Haus hätten heuer in den ersten sechs Monaten "deutlich zugenommen". Kürzere Ausfälle seien in diesem Sektor auch bei einer schlechten Wetterlage üblich, somit habe der Lockdown hier im längerfristigen Vergleich "kaum Schaden angerichtet".